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Перес хоче бачити в Реалі лідера Тоттенхема – це не Кейн

19:35 215 Читать на русском
Перес хоче бачити в Реалі лідера Тоттенхема – це не Кейн
Сон Хин Мін (праворуч) / фото: Тоттенхем

Зірка Тоттенхема Сон Хин Мін став однією з цілей мадридського Реала на трансферному ринку.

Президент Королівського клубу Флорентіно Перес вражений стабільністю 27-річного корейця, який з року в рік демонструє відмінні результати, повідомляє tribuna.com з посиланням на Don Balon.

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За інформацією видання, саме Перес став головним ініціатором переїзду Сона на Сантьяго Бернабеу. "Шпори" оцінюють одного зі своїх найважливіших гравців у 150 мільйонів євро. Раніше повідомлялося про інтерес мадридців до іншої зірки лондонського клубу – Харрі Кейна.

Нагадаємо, що чинний контракт Сона з Тоттенхемом розрахований до літа 2023 року, а в поточному сезоні АПЛ він провів 21 матч, забив 9 голів і віддав 8 асистів.

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Теги
Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес
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