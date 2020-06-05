Перес хочет видеть в Реале лидера Тоттенхэма – это не Кейн

Звезда Тоттенхэма Сон Хын Мин стал одной из целей мадридского Реала на трансферном рынке.

Президент Королевского клуба Флорентино Перес поражен стабильностью 27-летнего корейца, который из года в год демонстрирует отличные результаты, сообщает tribuna.com со ссылкой на Don Balon.

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По информации издания, именно Перес стал главным инициатором переезда Сона на Сантьяго Бернабеу. "Шпоры" оценивают одного из своих важнейших игроков в 150 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе мадридцев к другой звезде лондонского клуба – Харри Кейну.

Напомним, что действующий контракт Сона с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2023, а в текущем сезоне АПЛ он провел 21 матч, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

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