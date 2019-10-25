Перемога команди Шведа у відеоогляді матчу Селтік – Лаціо – 2:1

Ліга чемпіонів — 09:55 375
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Україна зберегла десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки внеску усіх своїх представників у єврокубках
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Динамо – Копенгаген: Михайличенко програв тактичну дуель, несподівані гравці матчу ЛЄ, дивний суддя і провал динамівцяЛіга Європи — 03:20 15721
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Динамо – Копенгаген: післяматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 00:46 4042
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Динамо – Копенгаген – 1:1 – відео голів і огляд матчуЛіга Європи — 00:08 15993
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Сент-Етьєн – Олександрія: нічия не без долі везіння з курйозним автоголом та збереження шансів на вихід з групиЛіга Європи — 24 жовт 4310