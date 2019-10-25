Перемога команди Шведа у відеоогляді матчу Селтік – Лаціо – 2:1

Шотландський Селтік на власному полі здолав Лаціо в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Українець Мар'ян Швед не потрапив навіть до заявки "кельтів" на звітну зустріч. Однак навіть без нього шотландці зуміли вирвати вольову перемогу.

Ліга Європи: Арсенал на характері вирвав перемогу у Віторії, Селтік без Шведа розібрався з Лаціо

Після цієї перемоги Селтік набрав 7 очок та очолює турнірну таблицю групи Е. У Лаціо лише одна перемога в активі і третя сходинка.