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Перемога команди Шведа у відеоогляді матчу Селтік – Лаціо – 2:1

09:28 1249 Читать на русском
Перемога команди Шведа у відеоогляді матчу Селтік – Лаціо – 2:1
Селтік – Лаціо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

 Шотландський Селтік на власному полі здолав Лаціо в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

67’ Райан Крісті
89’ Крістофер Жульєн
 
Мануель Лаццарі 40’
40’ Мануель Лаццарі
67’ Райан Крісті
89’ Крістофер Жульєн

Українець Мар'ян Швед не потрапив навіть до заявки "кельтів" на звітну зустріч. Однак навіть без нього шотландці зуміли вирвати вольову перемогу.

Ліга Європи: Арсенал на характері вирвав перемогу у Віторії, Селтік без Шведа розібрався з Лаціо

Після цієї перемоги Селтік набрав 7 очок та очолює турнірну таблицю групи Е. У Лаціо лише одна перемога в активі і третя сходинка.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Ліга Європи Мар'ян Швед Мар'ян Швед Лаціо Лаціо Селтік Селтік Відеоновини Селтік - Лаціо
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