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Победа команды Шведа в видеообзоре матча Селтик – Лацио – 2:1

09:28 13 Читати українською
Победа команды Шведа в видеообзоре матча Селтик – Лацио – 2:1
Селтик – Лацио – 2:1 – видео голов и обзор матча

Шотландский Селтик на своем поле одолел Лацио в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

67’ Райан Кристи
89’ Кристофер Жульен
 
Мануэль Лаццари 40’
40’ Мануэль Лаццари
67’ Райан Кристи
89’ Кристофер Жульен

Украинец Марьян Швед не попал даже в заявку "кельтов" на отчетную встречу. Однако даже без него шотландцы сумели вырвать волевую победу.

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После этого матча Селтик набрал 7 очков и возглавляет турнирную таблицу группы Е. У Лацио только одна победа в активе и третья строчка.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Лига Европы Марьян Швед Марьян Швед Лацио Лацио Селтик Селтик Видеоновости Селтик - Лацио
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