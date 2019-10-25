Победа команды Шведа в видеообзоре матча Селтик – Лацио – 2:1

Шотландский Селтик на своем поле одолел Лацио в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Украинец Марьян Швед не попал даже в заявку "кельтов" на отчетную встречу. Однако даже без него шотландцы сумели вырвать волевую победу.

Лига Европы: Арсенал на характере вырвал победу у Витории, Селтик без Шведа разобрался с Лацио

После этого матча Селтик набрал 7 очков и возглавляет турнирную таблицу группы Е. У Лацио только одна победа в активе и третья строчка.