Победа команды Шведа в видеообзоре матча Селтик – Лацио – 2:1

Лига Европы — 03:45 4441
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Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовца
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Сент-Этьен – Александрия: ничья не без доли везения с курьезным автоголом и сохранение шансов на выход из группыЛига Европы — 24 окт 921
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Яремчук красивой "пушкой" забил в ворота ВольфсбургаЛига Европы — 24 окт 1086
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Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это былоЛига Европы — 24 окт 1011
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"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧЛига чемпионов — 24 окт 1039