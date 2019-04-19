Педро – найкращий гравець тижня в Лізі Європи

Вінгер Челсі Педро Родрігес став найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що форвард Челсі Педро Родрігес визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі Європи

Іспанець відзначився дублем та віддав дві гольові передачі в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Славії (4:3) і допоміг "аристократам" вийти до півфіналу змагань, де підопічні Мауріціо Саррі очікують на зустріч з Айнтрахтом.

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