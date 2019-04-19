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Педро – найкращий гравець тижня в Лізі Європи

18:47 16 Читать на русском
Педро – найкращий гравець тижня в Лізі Європи
Педро Родрігес / фото із соцмереж

Вінгер Челсі Педро Родрігес став найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
27’ Педро Родрігес
 
Томаш Соучек 26’
Петр Шевчік 51’
Петр Шевчік 55’
5’ Педро Родрігес
10’ Сімон Делі
17’ Олів'є Жиру
26’ Томаш Соучек
27’ Педро Родрігес
51’ Петр Шевчік
55’ Петр Шевчік

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що форвард Челсі Педро Родрігес визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі Європи

Іспанець відзначився дублем та віддав дві гольові передачі в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Славії (4:3) і допоміг "аристократам" вийти до півфіналу змагань, де підопічні Мауріціо Саррі очікують на зустріч з Айнтрахтом.

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Теги
Челсі - Славія Прага Педро Родрігес Педро Родрігес Челсі Челсі Ліга Європи
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