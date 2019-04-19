Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Нідерланди скоротили відставання від України, Італія втратила всіх представників

Завершилась стадія 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи – саме час зазирнути у таблицю коефіцієнтів УЄФА. Вже наступного сезону Україна ризикує опуститись мінімум на одну сходинку.

Україна продовжує посідати 9 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА – сумарний доробок українських команд за останні 5 років складає 38.900 балів. Туреччина за підсумками цього євросезону вже не зможе обійти нас у рейтингу, позаяк її представники також ще раніше завершили свої виступи в єврокубках.

Нестримний біль і унікальний крах Роналду в ЛЧ – кадри і меми, які розлетілись планетою після матчу Ювентус – Аякс

А от Аякс, який доволі сенсаційно вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, поповнив скарбничку Нідерландів, яка налічує вже 32.033 балів. Не варто забувати, що вже влітку у нас відпаде 10 балів, а у Туреччини та Нідерландів – лише 6. Таким чином обидві країни фактично впритул наблизяться до України, а Бельгія, яка втратить 9.600 балів, дещо збільшить свій відрив.

Варто відзначити, що 7, 8 та 9 місця дають право на однакове представництво команд у єврокубках. А от 10 сходинка змусить віце-чемпіона починати шлях до Ліги чемпіонів не з третього раунду кваліфікації, а з другого.

Верхівка рейтингу без змін – лідирує Іспанія (залишилось 2 команди у єврокубках), далі йдуть Англія (4 команди) та Італія (втратила всіх представників).

Нагадаємо, підсумкова таблиця коефіцієнтів сезону 2018/19 визначить представництво асоціацій у єврокубках на сезон 2020/21.

Україна за два роки серйозно опуститься у рейтингу асоціацій УЄФА – 5 причин, чому це станеться