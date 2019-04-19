УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі Європи

Стала відома команда тижня в Лізі Європи після матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.
До складу символічної збірної потрапили четверо футболістів Валенсії, троє гравців Айнтрахта, а також по два представники Челсі і Славії.
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Воротар: Нету (Валенсія).
Захисники: Тоні Лато, Муктар Діакабі (обидва – Валенсія), Макото Хасебе, Данні Да Коста (обидва – Айнтрахт).
Півзахисники: Даніель Парехо (Валенсія), Томаш Соучек, Петр Шевчік (обидва – Славія), Філіп Костіч (Айнтрахт), Педро Родрігес (Челсі).
Нападник: Олів'є Жиру (Челсі).
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