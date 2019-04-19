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УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі Європи

17:33 174 Читать на русском
УЄФА оприлюднив символічну збірну тижня в Лізі Європи
Олів'є Жиру / фото із соцмереж

Стала відома команда тижня в Лізі Європи після матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.

До складу символічної збірної потрапили четверо футболістів Валенсії, троє гравців Айнтрахта, а також по два представники Челсі і Славії.

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Воротар: Нету (Валенсія).

Захисники: Тоні Лато, Муктар Діакабі (обидва – Валенсія), Макото Хасебе, Данні Да Коста (обидва – Айнтрахт).

Півзахисники: Даніель Парехо (Валенсія), Томаш Соучек, Петр Шевчік (обидва – Славія), Філіп Костіч (Айнтрахт), Педро Родрігес (Челсі).

Нападник: Олів'є Жиру (Челсі).

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Теги
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