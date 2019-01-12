Партнер Зозулі: Люди критикують Романа за певні політичні ідеали, а його найкращий друг в Альбасете – чорношкірий

Півзахисник Альбасете Хон Ерісе розповів цікавий факт, який повністю відновив хорошу репутацію Романа Зозулі в очах адекватних іспанських вболівальників.

Зозуля два роки тому потрапив у неприємну ситуацію під час трансферу в Райо Вальєкано. Вболівальники клубу заблокували перехід і безпідставно звинуватили Романа в нацизмі. Минулого літа історія повторилася з Ов'єдо, коли з'явилися чутки про інтерес клубу до українця.

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Колишній півзахисник Ов'єдо Хон Ерісе в інтерв'ю прокоментував ситуацію навколо звинувачень Зозулі, розкритикувавши у попередніх репліках окрему групу фанів астурійського клубу. Зараз Ерісе виступає з Романом за Альбасете, тому його запитали, чи справедливим було таке відношення до нашого співвітчизника від вболівальників Райо та Ов'єдо.

"Він винятковий, добрий, скромний і працьовитий хлопець. Дивіться, я розкажу вам цікавий анекдотичний факт, щоб пояснити, що цей процес виник без жодної причини. Люди критикують Романа за певні політичні ідеали, а його найкращий друг в роздягальні – чорношкірий, Жеремі Бела. Це вже спростовує масу дурниць і суджень на його адресу.

Ми всі знаємо, що це гравець, який виступав би в Прімері, якби не потрапив у цю дурну ситуацію. Коли він переходив у Райо, для мене було дуже дивно, що певна група людей вирішила розірвати контракт футболіста та виступити проти професіонального рішення спортивного директора", – цитує Хона Ерісе La Voz de Asturias.

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