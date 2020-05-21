Партнер Яремчука визначив пріоритетний варіант розвитку кар'єри – Барселона ризикує залишитися з носом

Форвард Гента Джонатан Девід хоче перейти в Бундеслігу, хоча на нього претендують Барселона, Арсенал та Інтер.

"У мене завжди були амбіції грати за топ-клуб. Але приголомшує той факт, що вони вже зараз мною цікавляться.

Я готовий. Настав час зробити наступний крок. Коли я перейду в сильнішу команду, зможу реалізувати свій потенціал.

Думаю, що мені підходить Бундесліга. Вона схожа на бельгійський чемпіонат швидкістю та інтенсивністю боротьби", – сказав Девід Sky Sports.

Барселона може здійснити трансфер сенсаційного напарника Яремчука

20-річний канадець заявив про себе в цьому сезоні ліги Жупіле. Ним зацікавилися Арсенал, Інтер і низка німецьких клубів. А фаворитом на гравця вважається Барселона.

Девід у Генті сформував чудовий дует з Романом Яремчуком, допоки гравець збірної України не вилетів через травму. Канадець продовжив розривати захист суперників і з іншим напарником – всього в активі Джонатана 23 голи і 10 асистів у 39 матчах поточного сезону.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають