Партнер Яремчука визначив пріоритетний варіант розвитку кар'єри – Барселона ризикує залишитися з носом

Форвард Гента Джонатан Девід хоче перейти в Бундеслігу, хоча на нього претендують Барселона, Арсенал та Інтер.
"У мене завжди були амбіції грати за топ-клуб. Але приголомшує той факт, що вони вже зараз мною цікавляться.
Я готовий. Настав час зробити наступний крок. Коли я перейду в сильнішу команду, зможу реалізувати свій потенціал.
Думаю, що мені підходить Бундесліга. Вона схожа на бельгійський чемпіонат швидкістю та інтенсивністю боротьби", – сказав Девід Sky Sports.
Барселона може здійснити трансфер сенсаційного напарника Яремчука
20-річний канадець заявив про себе в цьому сезоні ліги Жупіле. Ним зацікавилися Арсенал, Інтер і низка німецьких клубів. А фаворитом на гравця вважається Барселона.
Девід у Генті сформував чудовий дует з Романом Яремчуком, допоки гравець збірної України не вилетів через травму. Канадець продовжив розривати захист суперників і з іншим напарником – всього в активі Джонатана 23 голи і 10 асистів у 39 матчах поточного сезону.
Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають