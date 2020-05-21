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Партнер Яремчука определил приоритетный вариант развития карьеры – Барселона рискует остаться с носом

14:24 31 Читати українською
Партнер Яремчука определил приоритетный вариант развития карьеры – Барселона рискует остаться с носом
Джонатан Дэвид

Форвард Гента Джонатан Дэвид хочет перейти в Бундеслигу, хотя на него претендуют Барселона, Арсенал и Интер.

"У меня всегда были амбиции играть за топ-клуб. Но поражает тот факт, что они уже сейчас мной интересуются.

Я готов. Пришло время сделать следующий шаг. Когда я перейду в более сильную команду, смогу реализовать свой потенциал.

Думаю, что мне подходит Бундеслига. Она похожа на бельгийский чемпионат скоростью и интенсивностью борьбы", – сказал Дэвид Sky Sports.

Барселона может осуществить трансфер сенсационного партнера Яремчука

20-летний канадец заявил о себе в этом сезоне лиги Жупиле. Им заинтересовались Арсенал, Интер и ряд немецких клубов. А фаворитом на игрока считается Барселона.

Дэвид в Генте сформировал прекрасный дуэт с Романом Яремчуком, пока игрок сборной Украины не вылетел из-за травмы. Канадец продолжил разрывать защиту соперников и с другим напарником – в целом в активе Джонатана 23 гола и 10 ассистов в 39 матчах текущего сезона.

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Теги
Барселона Барселона Гент Гент Германия Бельгия Трансферы Барселоны Джонатан Дэвид Джонатан Дэвид
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