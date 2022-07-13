Сьогодні Фенербахче повідомив про розірвання контракту з 33-річним хавбеком. За кілька хвилин після офіційного пресрелізу "канарок" Істанбул Башакшехір анонсував прихід Озіла.

Фенербахче офіційно розірвав контракт із вередливим Озілом перед Динамо

Німець перебрався в інший стамбульський клуб на правах вільного агента. За Фенербахче Месут виступав останні півтора року, але мав конфлікти з тренером та керівництвом. У березні його взагалі виключили зі складу.

Загалом Озіл провів за Фенербахче 38 матчів, забив 8 м'ячів та віддав 3 результативні передачі. Раніше він виступав ще за Арсенал, Реал, Вердер та Шальке.

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