Сегодня Фенербахче сообщил о расторжении контракта с 33-летним хавбеком. Через несколько минут после официального пресс-релиза "канарок" Истанбул Башакшехир анонсировал приход Озила.

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Немец перебрался в другой стамбульский клуб на правах свободного агента. За Фенербахче Месут выступал последние полтора года, но имел конфликты с тренером и руководством. В марте его вообще исключили из состава.

В целом Озил провел за Фенербахче 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативных передачи. Ранее он выступал еще за Арсенал, Реал, Вердер и Шальке.

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