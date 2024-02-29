У четвер, 29 лютого, Остенде належить зіграти на виїзді півфінал Кубка Бельгії з Антверпеном. Вранці цього ж дня головному і єдиному скауту клубу, який залишився, Роббі Ван Туїну повідомили про те, що він не зможе отримати зарплату – у клубу великі фінансові труднощі. Скаут вирішив покинути Остенде, інформує HLN.

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"Отже, останній скаут, що залишився, покидає корабель. Я хотів би подякувати всім членам клубу за останні кілька місяців", – прокоментував Ван Туїн свій відхід у Твіттері.

Остенде був виставлений на продаж. Тільки цього тижня в переговори з клубом вступили чотири зацікавлені інвестори. Перший півфінальний матч Кубка з Антверпеном завершився внічию 1:1. Початок матчу-відповіді – о 21:45 за Києвом.

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