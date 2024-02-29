В четверг, 29 февраля, Остенде предстоит сыграть на выезде ответный полуфинал Кубка Бельгии с Антверпеном. Утром в этот же день главный и единственному оставшемуся скауту клуба Робби Ван Туину сообщили о том, что он не сможет получить зарплату – клуб испытывает большие финансовые трудности. Скаут решил покинуть Остенде, информирует HLN.

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"Итак, последний оставшийся скаут покидает корабль. Я хотел бы поблагодарить всех членов клуба за последние несколько месяцев", – прокомментировал Ван Туин свой уход в Твиттере.

Остенде был выставлен на продажу. Только на этой неделе в переговоры с клубом вступили четыре заинтересованных инвестора. Первый полуфинальный матч Кубка с Антверпеном завершился вничью 1:1. Начало ответного матча – в 21:45 по Киеву.

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