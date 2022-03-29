Московське Динамо має серйозні фінансові проблеми, повідомляє Metaratings.ru.

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Складна ситуація змусила керівництво динамівців зупинити всі переговори з футболістами щодо нових контрактів. Клуб, на тлі введених санкцій, також не зможе підписувати потенційних новачків. До слова, за москвичів досі виступає екс-захисник збірної України Іван Ордець.

Нагадаємо, у лютому голова правління ВТБ Андрій Костін, а також банк ВТБ, який володіє футбольним клубом Динамо М, потрапили під санкції. Після запроваджених обмежень ВТБ передав пакет акцій футбольного клубу спортивному товариству Динамо.

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