Ордец останется без кровавых денег – санкции серьезно ударили по московскому Динамо
Российский клуб испытывает финансовые трудности.
Московское Динамо испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает Metaratings.ru.
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Сложная ситуация заставила руководство динамовцев остановить все переговоры с футболистами по поводу новых контрактов. Клуб, на фоне введенных санкций, также не сможет подписывать потенциальных новичков. К слову, за москвичей до сих пор выступает экс-защитник сборной Украины Иван Ордец.
Напомним, в феврале глава правления ВТБ Андрей Костин, а также банк ВТБ, владеющий футбольным клубом Динамо М, попали под санкции. После введенных ограничений ВТБ передал пакет акций футбольного клуба спортивному обществу Динамо.
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