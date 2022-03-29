Московское Динамо испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщает Metaratings.ru.

"Надеюсь, Тимощука в России держат в заложниках": Шуфрич-младший нашел единственное оправдание предателю Украины

Сложная ситуация заставила руководство динамовцев остановить все переговоры с футболистами по поводу новых контрактов. Клуб, на фоне введенных санкций, также не сможет подписывать потенциальных новичков. К слову, за москвичей до сих пор выступает экс-защитник сборной Украины Иван Ордец.

Напомним, в феврале глава правления ВТБ Андрей Костин, а также банк ВТБ, владеющий футбольным клубом Динамо М, попали под санкции. После введенных ограничений ВТБ передал пакет акций футбольного клуба спортивному обществу Динамо.

"Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України