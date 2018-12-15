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Аугсбург – Шальке: Коноплянка не потрапив у заявку після чуток про можливий відхід з клубу

15:48 176 Читать на русском
Аугсбург – Шальке: Коноплянка не потрапив у заявку після чуток про можливий відхід з клубу
Євген Коноплянка / фото: ФК Шальке

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка не зіграє в матчі 15 туру чемпіонату Німеччини проти Аугсбурга. Українець не потрапив навіть до заявки на гру.

Наставник Шальке Доменіко Тедеско не включив Євгена Коноплянку в заявку на гру 15 туру Бундесліги проти Аугсбурга, інформує офіційний Twitter "кобальтових".

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Коноплянка не потрапив у заявку Шальке на матч Бундесліги вперше з вересня – та й тоді у матчі проти Борусії М українець був відсутній через дискваліфікацію. Нагадаємо, на тижні хавбек збірної України провів доволі успішний матч проти Локомотива в Лізі чемпіонів.

До слова, останнім часом лунають чутки про можливий відхід Коноплянки з Шальке. В поточному сезоні українець зіграв лише у 6 матчах Бундесліги, не відзначившись жодним голом.

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Німеччина15 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Шальке: Субота 15 грудня 2018

Аугсбург

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