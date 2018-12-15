Аугсбург – Шальке: Коноплянка не потрапив у заявку після чуток про можливий відхід з клубу

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка не зіграє в матчі 15 туру чемпіонату Німеччини проти Аугсбурга. Українець не потрапив навіть до заявки на гру.
Наставник Шальке Доменіко Тедеско не включив Євгена Коноплянку в заявку на гру 15 туру Бундесліги проти Аугсбурга, інформує офіційний Twitter "кобальтових".
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Коноплянка не потрапив у заявку Шальке на матч Бундесліги вперше з вересня – та й тоді у матчі проти Борусії М українець був відсутній через дискваліфікацію. Нагадаємо, на тижні хавбек збірної України провів доволі успішний матч проти Локомотива в Лізі чемпіонів.
До слова, останнім часом лунають чутки про можливий відхід Коноплянки з Шальке. В поточному сезоні українець зіграв лише у 6 матчах Бундесліги, не відзначившись жодним голом.
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