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Оліч: Хорватія може обіграти будь-якого суперника

11 липня 17:25 176 Читать на русском
Оліч: Хорватія може обіграти будь-якого суперника
Івіца Оліч / фото: соцмережі

Асистент головного тренера збірної Хорватії Івіца Оліч поділився очікуваннями від півфінального матчу ЧС-2018 проти Англії.

"Вся команда зараз на неймовірному куражі і відчуває, що може обіграти будь-якого суперника. Хлопці перебувають у найкращому настрої. Всі розуміють, що проти англійців грати буде непросто, але вірять в успіх", – цитує Оліча ТАСС.

Хорватія – Англія: анонс матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Найкращим результатом збірної Хорватії на чемпіонатах світу є бронза ЧС-1998 у Франції. Тоді хорвати в матчі за третє місце з рахунком 2:1 обіграли голландців.

Матч 1/2 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Англія відбудеться сьогодні,11 липня. Початок о 21:00.

Нагадаємо, що першим фіналістом ЧС-2018 стала збірна Франції, яка в півфіналі здолала команду Бельгії з рахунком 1:0. Фінал турніру відбудеться 15 липня.

ЧС 20181/2 фіналу

Хорватія - Англія: Середа 11 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Англія
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ЧС 2018 Хорватія - Англія Хорватія Хорватія ЧС 2018 - новини 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 Івіца Оліч Івіца Оліч
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