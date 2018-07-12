Оліч: Хорватія може обіграти будь-якого суперника

Асистент головного тренера збірної Хорватії Івіца Оліч поділився очікуваннями від півфінального матчу ЧС-2018 проти Англії.

"Вся команда зараз на неймовірному куражі і відчуває, що може обіграти будь-якого суперника. Хлопці перебувають у найкращому настрої. Всі розуміють, що проти англійців грати буде непросто, але вірять в успіх", – цитує Оліча ТАСС.

Хорватія – Англія: анонс матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Найкращим результатом збірної Хорватії на чемпіонатах світу є бронза ЧС-1998 у Франції. Тоді хорвати в матчі за третє місце з рахунком 2:1 обіграли голландців.

Матч 1/2 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Англія відбудеться сьогодні,11 липня. Початок о 21:00.

Нагадаємо, що першим фіналістом ЧС-2018 стала збірна Франції, яка в півфіналі здолала команду Бельгії з рахунком 1:0. Фінал турніру відбудеться 15 липня.