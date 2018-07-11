Хорватія – Англія: анонс матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Хорватія та Англія зустрінуться у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу 2018. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Хорватія – Англія

11 липня, 21:00, Москва, "Лужники"

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Півфінальний матч чемпіонату світу-2018 між збірними Хорватії та Англії в будь-якому випадку завершиться історично. "Картаті" ніколи не виходили у фінал великого міжнародного турніру, а "три леви" востаннє там грали аж у1966 році – на домашньому переможному Мундіалі, коли навіть Кубок світу мав інший вигляд. Крім того, Англія може взяти реванш за приниження 2007 року, коли хорвати виграли на Вемблі та не пустили родоначальників футболу на Євро-2008. Словом, дана зустріч не є звичайною та бездушною битвою за фінал.

Хорватія – Англія: прогноз матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Для хорватів гра буде важкою – причому сила Англії тут є далеко не основною причиною. По-перше, після знаменитого відео Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча проти Хорватії буде вболівати москвовский стадіон. По-друге, невідомо, як весь цей кофлікт вплинув на команду: навряд чи хорватські суперзірки, в яких за спиною десятки престижних трофеїв, серйозно б поплили після такої дрібниці на більш ранніх етапах, однак перед першим за 20 років півфіналом нерви "картатих" мають бути натягнутими – і от на цьому фоні зайві проблеми їм можуть вийти боком.

Збірна Хорватії готується до матчу 1/2 фіналу ЧС-2018 проти Англії

По-третє, Хорватія на чемпіонаті світу-2018 залишила вкрай суперечливе враження. Після групового етапу та розгрому Аргентини підопічних Златко Даліча віднесли до фаворитів турніру, однак у матчах плей-офф вони почали розчаровувати. Якщо нічию та серію пенальті з Данією ще можна якось було списати на особливості футболу на цій стадії, то чвертьфінал проти Росії став, за великим рахунком, провалом. Дві серії пенальті за дуже вдалого жеребу – це занадто для справжнього топ-колективу. Матч проти Англії – остання спроба хорватів довести, що вони не стрибнули вище голови, а дійсно є "золотим поколінням".

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Англія досить рівно пройшла ЧС-2018. Єдину поразку на турнірі їм завдала збірна Бельгії, однак ту гру Гарет Саутгейт провів напіврезервним складом. Крім того, в 1/8 фіналу Англія полоскотала нерви власним вболівальникам, пропустивши на 90+3 хвилині від Колумбії та з великими труднощами вигравши серію пенальті. Втім, уже наступний матч – проти міцної Швеції – "три леви" провели просто шикарно, вигравши з рахунком 2:0.

Збірна Англії святкує гол у ворота Швеції на ЧС-2018

Англію вирізняє одна особливість, яка може стати серйозним аргументом у півфіналі проти Хорватії. Команда Гарета Саутгейта помітно прогресує у грі: якщо з Тунісом на старті їх футбол був схожим на молодіжний, то зі Швецією в 1/4 фіналу ЧС-2018 британці розібралися без особлививих зусиль. Важкий матч проти Колумбії був більше схожим на відскок "кафетерос", адже протягом 90 хвилин Англія контролювала хід гри у всіх її аспектах – але всього одна помилка дала супернику шанс перетягнути ініціативу. Тут знову виникають питання до психологічної стійкості молодих англійських футболістів, однак поки що вони трималися досить гідно.

Хорватія – Англія: де дивитись онлайн матчу 1/2 фіналу ЧС-2018

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою сім матчів. Хорвати перемагали двічі та одного разу зіграли внічию, в той час як англійці виграли чотири зустрічі. Загальний рахунок протистояння – 18:10 на користь Англії.

2. Англія впевнено грає проти збірних сучасних країн колишньої Югославії. У 12-ти з 21-го матчу "три леви" святкували перемогу, сім разів зігравши внічию та лише двічі програвши. Загальний рахунок протистояння – 39:18.

3. Шість із семи попередніх матчів між Хорватією та Англією відбулися у середу. Восьмий також пройде в середу.

4. Хорватія лише одного разу виходила у півфінал. На ЧС-1998 збірна Мірослава Блажевіча з Шукером та Просінечкі у складі програла переможцям Мундіалю – французам.

5. Англія лише два рази грала у півфіналах чемпіонату світу. В 1966 році дубль Боббі Чарльтона допоміг їй переграти Португалію з Ейсебіо, а у 1990 році Англія програла збірній ФРН у серії пенальті.

6. Англія до півфінальної гри ЧС-2018 встигла забити 11 голів, побивши рекорд "золотої" збірної Англії на ЧС-1966.

7. 73% голів Англії на чемпіонаті світу 2018 були забиті після стандартів. Хорватія ж 70% своїх голів забила з гри, однак жахливо грала при обороні на стандартах – 75% голів у ворота "картатих" прилетіли саме після них.

8. У Хорватії найвищий після Бельгії показник кількості бомбардирів – голи на ЧС-2018 забивали аж вісім підопічних Златко Даліча. У Англії забивали лише п'ять футболістів.

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Кадрова ситуація

З табору Хорватії приходять дуже тривожні вісті щодо наповнення лазарету. У матчі проти Росії травму коліна отримав Шиме Врсалько, який, ймовірно, пропустить гру проти Англії. Крім того, за два дні до півфіналу не тренувалися основний голкіпер Даніель Субашич та центральний захисник Деян Ловрен. У Субашича було пошкодження задньої поверхні стегна, з яким він мужньо дограв чвертьфінал з Росією – а от відсутність Ловрена так ніхто й не пояснив.

Даліч: Віда та Чорлука можуть закрити Кейна

Збірна Англії підходить до 1/2 фіналу ЧС-2018 у гарному гуморі, однак не без можливих втрат. За повідомленням Sky Sports, Джордан Хендерсон має проблеми з підколінним сухожиллям. Зазначається, що травма несерйозна, проте певні сумніви щодо участі Хендерсона у поєдинку все ж є. Всі інші гравці готові до матчу.

Орієнтовні склади на матч Хорватія – Англія

Хорватія: Пікфорд – Магуайр, Стоунз, Вокер – Янг, Дайєр, Тріпп'єр – Лінгард, Аллі – Кейн, Стерлінг

Англія: Калініч – Стрініч, Віда, Ловрен, Чорлука – Брозовіч, Ракітіч – Перішич, Модріч, Ребіч, Манджукіч

Прогноз Футбол 24 – 1:0

На півфінали чемпіонатів світу завжди важко давати прогнози. У матчі Франція – Бельгія більшість вболівальників чекала на велику кількість голів та яскраве "рубілово" – як мінімум у виконанні бельгійців. На ділі ж підопічні Роберто Мартінеса зіграли майже без моментів, а сама зустріч хилила до сну. Дуже не хочеться, щоб і другий півфінал став розчаруванням, однак передумов до тягучої позиційної гри протягом 90 хвилин дуже багато.

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Обидві збірні на минулому етапі дуже натужно діяли у атаці: так, показник xG (очікуваних голів) у Англії зі Швецією склав мізерні 0,91, а Хорватія перейшла показник у 1,0 лише в останні 25 хвилин основного часу, коли Росія взагалі перестала вести якусь контргру. Втім, не все так погано: Хорватія та Англія у чвертьфіналі з мінімуму гостроти змогли витиснути по два голи, хоча в 1/8 фіналу ЧС-2018 з показниками xG більше 2,5 команди забили лише по голу.

Збірна Англії – фаворит матчу 1/2 фіналу ЧС-2018 проти Хорватії

Англія протягом всього турніру виглядала стабільно та збалансовано, а от Хорватія у плей-офф склала важке враження. Дві серії пенальті, незабиті пенальті з гри, жахлива гра при стандартах (як своїх, так і чужих), невелика кількість вбивчих моментів у матчах проти ненайсильніших збірних – неповний список претензій до "картатих". З огляду на складну кадрову ситуацію, важко повірити, що підопічні Златко Даліча стануть летіти вперед, немов у грі проти Аргентини. Швидше за все, гра йтиме до першого голу – і, враховуючи проблеми Хорватії, можна припустити, що його заб'є саме Англія.

Михайло Юхименко, Футбол 24