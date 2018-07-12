Олич: Хорватия может обыграть любого соперника

Ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2018 против Англии.

"Вся команда сейчас на невероятном кураже и чувствует, что может обыграть любого соперника. Ребята находятся в лучшем настроении. Все понимают, что против англичан играть будет непросто, но верят в успех", – цитирует Олича ТАСС.

Хорватия – Англия: анонс матча 1/2 финала ЧМ-2018

Лучшим результатом сборной Хорватии на чемпионатах мира является бронза ЧМ-1998 во Франции. Тогда хорваты в матче за третье место со счетом 2: обыграли голландцев.

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия состоится сегодня, 11 июля. Начало в 21:00.

Напомним, что первым финалистом ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая в полуфинале одолела команду Бельгии со счетом 1:0. Финал турнира состоится 15 июля.