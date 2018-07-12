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Олич: Хорватия может обыграть любого соперника

11 июля 17:25 85 Читати українською
Олич: Хорватия может обыграть любого соперника
Ивица Олич / фото: соцсети

Ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2018 против Англии.

"Вся команда сейчас на невероятном кураже и чувствует, что может обыграть любого соперника. Ребята находятся в лучшем настроении. Все понимают, что против англичан играть будет непросто, но верят в успех", – цитирует Олича ТАСС.

Хорватия – Англия: анонс матча 1/2 финала ЧМ-2018

Лучшим результатом сборной Хорватии на чемпионатах мира является бронза ЧМ-1998 во Франции. Тогда хорваты в матче за третье место со счетом 2: обыграли голландцев.

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия состоится сегодня, 11 июля. Начало в 21:00.

Напомним, что первым финалистом ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая в полуфинале одолела команду Бельгии со счетом 1:0. Финал турнира состоится 15 июля.

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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ЧМ 2018 Хорватия - Англия Хорватия Хорватия ЧМ 2018 - новости 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2018 Ивица Олич Ивица Олич
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