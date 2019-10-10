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Олександрія зіграє проти СК Дніпро-1 в товариському матчі

15:20 70 Читать на русском
Олександрія зіграє проти СК Дніпро-1 в товариському матчі
Олександрія – СК Дніпро-1 / Фото ФК Олександрія

Підопічні Володимира Шарана протестують свої сили на тлі гравців Дмитра Михайленка.

Олександрія та СК Дніпро-1 використають перерву на зустрічі національних команд для проведення спарингу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Товариський бій між командами відбудеться на Дніпро-Арені 13 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 14:00.

До цього товариського матчу команда Шарана підійде, перебуваючи на 4-й сходинці турнірної таблиці УПЛ з 19-ма очками. СК Дніпро-1 – 7-ме місце (11 балів).

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Теги
Товариські матчі СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олександрія Олександрія
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