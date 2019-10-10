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Зоря анонсувала спаринг проти Маріуполя

14:53 8 Читать на русском
Зоря анонсувала спаринг проти Маріуполя
Маріуполь – Зоря / Фото ФК Маріуполь

Клуби УПЛ мають намір з користю провести перерву у чемпіонаті.

Луганська Зоря проведе товариський матч проти Маріуполя 12 жовтня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зустріч відбудеться в Запоріжжі на стадіоні Торпедо. Стартовий свисток пролунає о 15:00.

Після 10-ти турів чемпіонату України підопічні Віктора Скрипника перебувають на 5-й сходинці, маючи в активі 16 очок. Маріуполь – 8-ме місце (10 залікових балів).

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