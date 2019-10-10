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Александрия сыграет против СК Днепр-1 в товарищеском матче

15:20 9 Читати українською
Александрия сыграет против СК Днепр-1 в товарищеском матче
Александрия – СК Днепр-1 / Фото ФК Александрия

Подопечные Владимира Шарана протестуют свои силы на фоне игроков Дмитрия Михайленко.

Александрия и СК Днепр-1 используют перерыв на встречи национальных команд для проведении спарринга, сообщает официальный сайт клуба.

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Товарищеский бой между командами состоится на Днепр-Арене 13 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

К этому товарищескому матчу команда Шарана подойдет, находясь на 4-й строчке турнирной таблицы УПЛ с 19-ю очками. СК Днепр-1 – 7-е место (11 баллов).

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