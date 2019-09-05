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Александрия организует бесплатный автобус на матч Лиги Европы

19:41 49 Читати українською
Александрия организует бесплатный автобус на матч Лиги Европы
Автоподдержка для фанов / ФК Александрия

Руководство футбольного клуба безвозмездно доставит болельщиков команды в Германию на матч с Вольфсбургом.

 

Александрия готовит подарок для своих болельщиков – клуб планирует предоставить транспортную поддержку фанам на матч группового этапа Лиги Европы против Вольфсбурга. На игру, которая состоится 19 сентября в немецком Вольфсбурге, из Александрии отправится автобус с болельщиками. Заявки на путешествие принимаются до понедельника 9 сентября.

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Официальный сайт клуба отмечает, что есть всего 60 свободных мест, а фанам необходимо будет оплатить только билет на гостевой сектор Фольксваген-Арены.

Напомним, в групповом этапе Лиги Европы команда Шарана также сыграет с бельгийским Гентом и французским Сент-Этьеном.

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Лига Европы Лига Европы 2019/20 Вольфсбург Вольфсбург Александрия Александрия Сент-Этьен Сент-Этьен Вольфсбург - Александрия Гент Гент
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