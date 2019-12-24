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Окслейд-Чемберлен вибув на тривалий термін через травму

20:47 408 Читать на русском
Окслейд-Чемберлен вибув на тривалий термін через травму
Алекс Окслейд-Чемберлен / соцмережі

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен травмувався у фіналі клубного чемпіонату світу.

Алекс Окслейд-Чемберлен через травму гомілкостопу пропустить до шести тижнів, повідомляє The Times.

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"У нього травма гомілкостопу, як ми і припускали. Там три зв'язки з зовнішнього боку, одна з них пошкоджена. Потрібно тепер просто спостерігати, як швидко він одужає, у мене немає точних термінів. Немає шансів, що він зіграє в четвер або взагалі в цьому році, це точно", – раніше заявив Юрген Клопп у коментарі прес-службі Ліверпуля.

До слова, Окслейд-Чемберлен провів 21 матч у складі мерсисайдців в поточному сезоні, відзначившись 5 голами. Додамо, що в минулому сезоні англієць провів всього два матчі в АПЛ. Півзахисник пропустив понад рік через дуже важку травму, яку він отримав у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 проти Роми.

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Теги
Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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