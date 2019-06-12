Одноклубник Ракицького Луньов влаштував п'яний дебош в аеропорту

Воротар пітерського Зеніта та збірної Росії Андрій Луньов був затриманий у московському аеропорту за хуліганство в стані алкогольного сп'яніння.

27-річний голкіпер влаштував скандал із представником авіаперевізника біля стійки реєстрації, коли хотів полетіти до Санкт-Петербургу, повідомляє Ren TV.

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Інцидент трапився у середу вранці. За інформацією російської преси, Луньов був п'яним, тому поліція затримала його в аеропорту. Медичне обстеження виявило в його крові 0,77 проміле алкоголю. На гравця склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Андрій Луньов є основним кіпером Зеніта й провів у минулому сезоні 29 матчів у РПЛ. Після завершення кар'єри в збірній Росії Ігорем Акінфєєвим він став "номером один" національної команди, але цьогоріч програв конкуренцію за місце в старті Гільєрме.

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