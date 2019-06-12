toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
УПЛ УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Одноклубник Ракицкого Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту

18:30 80 Читати українською
Одноклубник Ракицкого Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту
Андрей Лунев / РИА Новости

Вратарь питерского Зенита и сборной России Андрей Лунев был задержан в московском аэропорту за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения.

 

27-летний голкипер устроил скандал с представителем авиаперевозчика у стойки регистрации, когда хотел улететь в Санкт-Петербург, сообщает Ren TV.

Евро-2020, квалификация: Германия забила 8 голов Эстонии, Россия минимально одолела Кипр

Инцидент произошел в среду утром. По информации российской прессы, Лунев был пьян, поэтому полиция задержала его в аэропорту. Медицинское обследование выявило в его крови 0,77 промилле алкоголя. На игрока составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Андрей Лунев является основным кипером Зенита и провел в минувшем сезоне 29 матчей в РПЛ. После завершения карьеры в сборной России Игорем Акинфеевым он стал "номером один" национальной команды, но в этом году проиграл конкуренцию за место в старте Гильерме.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали

blog_ava
Украина U-20 – Италия U-20: послематчевая пресс-конференция Александра Петракова
00:15
881
Теги
Зенит Зенит Россия Россия Россия Россия - Кипр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
2
час
:
29
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук