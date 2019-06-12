Одноклубник Ракицкого Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту

Вратарь питерского Зенита и сборной России Андрей Лунев был задержан в московском аэропорту за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения.

27-летний голкипер устроил скандал с представителем авиаперевозчика у стойки регистрации, когда хотел улететь в Санкт-Петербург, сообщает Ren TV.

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Инцидент произошел в среду утром. По информации российской прессы, Лунев был пьян, поэтому полиция задержала его в аэропорту. Медицинское обследование выявило в его крови 0,77 промилле алкоголя. На игрока составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Андрей Лунев является основным кипером Зенита и провел в минувшем сезоне 29 матчей в РПЛ. После завершения карьеры в сборной России Игорем Акинфеевым он стал "номером один" национальной команды, но в этом году проиграл конкуренцию за место в старте Гильерме.

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