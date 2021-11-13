Підопічні Андрія Тлумака не без проблем здолали Дніпро Черкаси (5:1) у 18-му турі Другої ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Друга ліга. Група А, 18 тур

Карпати Львів – Дніпро Черкаси – 5:1

Голи: Кожанов, 20, Шостка, 69 (авт), Чачуа, 72, Ткачук, 90, Гуменюк, 90+3 – Кос, 41

Після 17-ти турів Карпати лідирували в турнірній таблиці з 10-матчевою переможною серією, але перемога Діназа дозволила команді з Вишгорода обійти "зелено-білих". Відповідно, "левам" потрібно було вигравати, щоб повернути собі першу сходинку. Дніпро мав 14 очок і перебував на 12-й позиції.

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Старт гри краще вдався "зелено-білим", які вийшли на матч у новому комплекті форми, презентованому напередодні. Підопічні Тлумака вже у перші 5 хвилин могли забивати двічі. Буднік програв дуель кіперу після виходу практично віч-на-віч, а Повалій, прострілюючи з флангу, влучив у стійку. Щоправда, після цього гості відвели гру від своїх воріт і більше не дозволяли львів'янам створювати моменти в дебюті зустрічі. Повалій таки забив, але перебував у офсайді.

Втім, на 20-й хвилині Карпати все ж повели в рахунку. Денис Кожанов ударом в дотик замкнув простріл Повалія і забив свій 9-й гол у чемпіонаті. Активність Іллі та капітана львів'ян таки призвела до забитого м'яча. Дніпро відповів своїм влучним ударом перед перервою – Олег Кос ефектно замкнув простріл з флангу, зрівнявши рахунок. Тут же Тлумак провів заміну, навіть не дочекавшись перерви. Замість Заставного, який вислухав низку претензій від головного тренера, вийшов Галенков. 1:1 – підсумок першого тайму.

В середині другої половини гри Карпати знову вийшли вперед. Гол вийшов дуже курйозним – після подачі Чачуа з кутового і кількох невдалих виносів Павло Шостка зрізав м'яч у власні ворота. Пощастило львів'янам. А за 3 хвилини підопічні Тлумака закріпили свою перевагу – Чачуа замкнув пас Галенкова!

На 90-й хвилині Андрій Ткачук розкішним ударом зі штрафного довів рахунок до розгромного. У компенсований час Гуменюк поставив крапку, хоча за грою перемога "левів" не була настільки впевненою, як за рахунком. 5:1 – Карпати набрали 42 очки і повернулися на перше місце групи А, продовживши переможну серію до 11-ти матчів. У Дніпра залишилося 14 пунктів.

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