Байєр у надрезультативному матчі знищив Вердер: 9-й тур Бундесліги, матчі неділі

В рамках 9 туру Бундесліги Нюрнберг вдома приймав Айнтрахт, Вердер зустрівся з Байєром. Рахунки та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

В матчі Нюрнберг – Айнтрахт обидві команди ніяк не могли забити. Здавалось, що матч так і завершиться в нічию, проте Зрелак зумів заштовхати м'яч у ворота Траппа. Однак Айнтрахт зумів врятувати матч, Халлер вже в компенсований час зрівняв рахунок.

Байєр у надрезультативному матчі перестріляв Вердер. Перший тайм був повністю за леверкузенцями. Фолланд відкрив рахунок на 8 хвилині, а Брандт та Белларабі зробили перевагу розгромною до перерви. Але після виходу на другий тайм Вердер ледь не відіграв різницю в рахунку. Проте Байєр лише зробив невеликий перепочинок і продовжив забивати у ворота бременців. Хавєрц і екс-динамівець Драговіч довели рахунок знову до розгромного, а Лянгкамп забив у власні ворота, чим і встановив остаточний рахунок.

Після цього матчу Нюрнберг набрав 9 очок і піднявся на 13 сходинку турнірної таблиці, Айнтрахт з 14 пунктами залишився на 7 позиції. Байєр завдяки своїй феєричній перемозі набрав 11 пунктів і піднявся на 11 місце, Вердер з 17 очками лишився четвертим.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 9 тур

Нюрнберг – Айнтрахт – 1:1

Голи: Зрелак, 78 – Халлер, 90+2

Вердер – Байєр – 2:6

Голи: Пісарро, 60, Осако, 63 – Фолланд, 8, Брандт, 38, Белларабі, 45, Хавєрц, 67, Драговіч, 72, Лянгкамп, 77 (аг)