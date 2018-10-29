Байер в сверхрезультативном матче уничтожил Вердер: 9-й тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В рамках 9 тура Бундеслиги Нюрнберг дома принимал Айнтрахт, Вердер встретился с Байером. Счета и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

В матче Нюрнберг - Айнтрахт обе команды никак не могли забить. Казалось, что матч так и завершится вничью, однако Зрелак сумел затолкать мяч в ворота Траппа. Однако Айнтрахт сумел спасти матч, Халлер уже в компенсированное время сравнял счет.

Байер в сверхрезультативном матче перестрелял Вердер. Первый тайм был полностью за леверкузенцами. Фолланд открыл счет на 8 минуте, а Брандт и Белльараби сделали преимущество разгромным до перерыва. Но после выхода на второй тайм Вердер едва не отыграл разницу в счете. Однако Байер лишь сделал небольшую передышку и продолжил забивать в ворота бременцев. Хаверц и экс-динамовец Драгович довели счет снова до разгромного, а Лянгкамп забил в свои ворота, чем и установил окончательный счет.



После этого матча Нюрнберг набрал 9 очков и поднялся на 13 строчку турнирной таблицы, Айнтрахт с 14 пунктами остался на 7 позиции. Байер благодаря своей феерической победе набрал 11 пунктов и поднялся на 11 место, Вердер с 17 очками остался четвертым.

Чемпионат Германии 2018/19, 9 тур

Нюрнберг – Айнтрахт – 1:1

Голы: Зрелак, 78 – Халлер, 90+2

Вердер – Байер – 2:6

Голы: Писарро, 60, Осако, 63 – Фолланд, 8, Брандт, 38, Беллараби, 45, Хаверц, 67, Драгович, 72, Лянгкамп, 77 (аг)