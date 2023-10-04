Статусний матч другого туру Ліги чемпіонів між дортмундською Борусією та Міланом завершився без голів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Мілан у попередньому матчі мав грандіозну перевагу над Ньюкаслом, але втратив очки. У Дортмунді італійська команда не мала права повторити свої помилки. Борусія два тижні тому програла ПСЖ і жадала реваншу. Суперники вийшли з хорошим настроєм на гру та відразу увімкнули високі швидкості.

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Гості задали темп раннім моментом Побеги, на що господарі відповіли дальніми ударами Малена та Фюлькруга. Гра на зустрічних курсах продовжувалася. Брандт б'є через себе, а дві хвилини потому Жиру та Ернандес дивом не забили після розіграшу кутового.

Борусія все ж грала гостріше, знайшовши слабке місце в обороні Мілана. Це був фланг Калабрії, де господарювали Мален і Бенсебайні. Алжирець двічі ефектно пробив перед перервою: спершу удар в дотик з флангу, потім тонкий чирк п'ятою на стандарті.

Гра трішки заспокоїлася, однак потім хаос повернувся. Моменти виникали в обох команд. Пулішіч не покарав колишніх партнерів, пробивши прямо в голкіпера. Потім Тео та Чуквуезе не влучили в ціль. На іншому кінці поля Джан, Нмеча та Байно-Гіттенс приклалися до м'яча здалеку.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Борусія набрала перше очко в Лізі чемпіонів і залишилася на дні "групи смерті". Мілан має два бали та тримає третє місце.