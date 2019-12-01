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Нойок забив неймовірний гол в останньому матчі сезону за Динамо Брест

21:31 710 Читать на русском
Нойок забив неймовірний гол в останньому матчі сезону за Динамо Брест
Олександр Нойок / фото із соцмереж

Український хавбек Динамо Брест Олександр Нойок забив гол в матчі 30-го туру чемпіонату Білорусі проти мінського Динамо (3:1)

Нойок виявився єдиним українським легіонером, який зіграв проти мінчан. Мілевський просидів увесь матч на лаві для запасних. Хобленко не потрапив до заявки, а Хачеріді дебютує вже у новому сезоні.

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Олександр вирішив відзначити завершення чемпіонату голом у своєму фірмовому стилі. Хавбек наважився на удар здалеку і поцілив прямісінько у верхній кут воріт. Це вже шостий гол Нойка у нинішній кампанії.

Додамо, що Динамо Брест ще в минулому турі гарантувало собі чемпіонський титул, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ.

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Гол Нойка на відео, починаючи з 3:20:

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Теги
Українці за кордоном Відеоновини Світ Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Олександр Нойок Олександр Нойок
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