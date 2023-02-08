На початку січня Мішель Дер Закарян був звільнений з посади головного тренера Бреста. Але 59-річний фахівець пробув без роботи трохи більше місяця. Після того як Монпельє вирішив розлучитися з Роменом Піто, повернення Дер Закаряна в стан "паладинів" було питанням часу.

Соболь "звільнив" тренера в чемпіонаті Франції

Як інформує L'Equipe, у середу про призначення Дер Закаряна буде оголошено офіційно. Перший матч новий тренер Монпельє проведе проти Бреста, з якого він був звільнений місяць тому.

Монпельє посідає 15 місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.