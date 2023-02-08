Новий тренер Монпельє мститиме: перший матч – проти команди, з якої його вигнали місяць тому
00:34 - Читать на русском
Мішель Дер Закарян очолив Монпельє вдруге у своїй кар'єрі.
На початку січня Мішель Дер Закарян був звільнений з посади головного тренера Бреста. Але 59-річний фахівець пробув без роботи трохи більше місяця. Після того як Монпельє вирішив розлучитися з Роменом Піто, повернення Дер Закаряна в стан "паладинів" було питанням часу.
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Як інформує L'Equipe, у середу про призначення Дер Закаряна буде оголошено офіційно. Перший матч новий тренер Монпельє проведе проти Бреста, з якого він був звільнений місяць тому.
Монпельє посідає 15 місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.
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