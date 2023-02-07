Монпельє звільнив Ромена Піто після поразки Страсбуру, за який виступає українець Едуард Соболь.

Головний тренер Монпельє Ромен Піто втратив свою посаду після поразки від Страсбура (0:2), інформує офіційний сайт клубу.

Соболь вперше виграв зі Страсбуром, подарунок для Маліновського, кінець історичної ганьби: Ліга 1

Колишнього півзахисника Монпельє, який виграв разом зі скромною командою чемпіонський титул у 2012 році, було призначено тимчасовим наставником, але потім боси Монпельє затвердили Піто повноцінним головним тренером команди.

Згідно з France Bleu, непрості взаємини Піто з кількома гравцями команди і погані результати підштовхнули керівництво клубу до радикального рішення. З початку року Монпельє виграв лише 1 раз.