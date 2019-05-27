Новини з табору збірної України: вечірній приїзд чемпіонів

Третій день збору національної команди в Харкові за розпорядком нагадував попередній, однак наповнення занять мало дещо інший характер.

Напрацювання структури гри та удари по воротах

Уранці команда провела тренування, основним завданням якого була побудова структури гри. У середу синьо-жовті зіграють спаринг із "Дніпром-1", і в цьому контрольному матчі гравці національної та молодіжної команд виступатимуть як один колектив, а отже, мають розуміти один одного й діяти спільно. Крім того, напрацювання структурованої ігрової моделі буде корисним для футболістів "молодіжки" щонайменше у двох аспектах – і під час виступів на своєму рівні, і в разі виклику до національної збірної в майбутньому. Окрім ігрових серій, тренерський штаб запропонував виконавцям відпрацювання ударів по воротах.

Роман Безус: "Робота на позитивних емоціях"

Після інтенсивного тренування Роман Безус, трохи перевівши подих, поділився враженнями від роботи на зборі: "Атмосфера у збірній, як завжди, чудова. Ми відпочили чотири-п'ять днів сім’ями й зараз із позитивними емоціями та гарним настроєм працюємо. Ще й погода сонячна, тож відчуття втоми майже немає. Молоді прагнуть показати себе, викладаючись на всі сто на тренуваннях. Думаю, трохи хвилюються, але все буде гаразд. Якщо вони вже зараз грають у "молодіжці", то в усіх є шанс отримати свого часу запрошення до національної збірної. У нас же попереду два важливі матчі, і ми вже потроху починаємо напрацювання структури гри".

На вечір – фітнес і прибуття чемпіонів

Як і вчора, вечірнє заняття гравці обох команд проведуть у фітнес-залі. Тренер із фізпідготовки Іван Баштовий навантажить футболістів фізичною роботою, спрямованою на зміцнення м’язів кору та верхнього плечового поясу.

Сьогодні ввечері до табору збірної прибудуть двоє найбільш успішних у цьому клубному сезоні гравців – Руслан Маліновський, який, на додаток до золотої медалі чемпіона Бельгії, здобув ще й низку індивідуальних призів, та Олександр Зінченко, який зі своїм клубом зробив трофейний хет-трик, вигравши Прем’єр-лігу, Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

Ще двоє футболістів, які закривають список раніше викликаних легіонерів, Артем Кравець та Едуард Соболь, учора провели заключні матчі за свої клуби. Тож, за згодою головного тренера, вони прибудуть у розташування збірної 1 червня, отримавши кілька днів для відпочинку.

2 червня – тренування на "Металісті" та прес-конференція

На 2 червня заплановане тренування на стадіоні "Металіст", в якому, як очікується, візьмуть участь усі викликані до національної команди гравці. Останнім, хто на даний момент отримав запрошення до збірної, як відомо, сьогодні став воротар Юрій Паньків. Перед початком недільного заняття головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко поспілкується з мас-медіа у конференц-залі харківської арени.

Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України