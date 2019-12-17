Шахтар – команда з традиціями, минулого року вони грали в 1/4 Ліги чемпіонів, – Луїзао курйозно оцінив силу українців

Директор Бенфіки Луїзао прокоментував результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого португальський клуб зустрінеться з Шахтарем.

"Це було важке жеребкування. Звичайно, ми б хотіли зіграти в плей-офф Ліги чемпіонів. Я вважаю, що обидві команди могли там грати. Шахтар – жорсткий суперник. Це команда, яка має традиції в Лізі чемпіонів – в минулому році вона вийшла у чвертьфінал турніру.

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Стосовно суворої зими в Україні – ми знаємо, що вона закінчиться до моменту, коли ми поїдемо туди. Поле Шахтаря має всі необхідні умови, тому ми зможемо показати наш рівень. Я думаю, що з цим проблем не буде", – цитує Луїзао офіційний сайт Бенфіки.

До слова, Шахтар грав у чвертьфіналі Ліги чемпіонів лише одного разу – в сезоні 2010/11. Нагадаємо, саме Бенфіка стала суперником "гірників" у 1/16 Ліги Європи, перший поєдинок відбудеться 20 лютого, матч-відповідь – 27 лютого.

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