Чемпіонат світу в Катарі ще до свого початку має всі шанси поборотися за звання одного із найскандальніших в історії.

Організатори під час будівництва інфраструктурних об'єктів для проведення Мундіалю грубо порушували трудове законодавство. Раніше ЗМІ повідомляли про численні смерті заробітчан через неналежні умови праці. Також у Катарі не все гаразд із дотриманням прав людини.

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Саме через це німці не хочуть, щоб їхня збірна їхала на чемпіонат світу. За бойкот висловилися 48% населення, повідомляє OMG Bulletin. Дані збирала міжнародна компанія YouGov, яка спеціалізується на дослідженнях ринку та аналізу. Зазначається, що лише 28% опитаних за те, щоб "Бундестім" їхала у Катар.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2022 року повинен відбутися з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.

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