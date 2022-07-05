Чемпионат мира в Катаре еще до своего начала имеет все шансы побороться за звание одного из самых скандальных в истории.

Организаторы при строительстве инфраструктурных объектов для проведения Мундиаля грубо нарушали трудовое законодательство. Ранее СМИ сообщали о многочисленных смертях работников из-за ненадлежащих условий труда. Также в Катаре не все хорошо с соблюдением прав человека.

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Именно поэтому немцы не хотят, чтобы их сборная ехала на чемпионат мира. За бойкот высказались 48% населения, сообщает OMG Bulletin. Данные собирала международная компания YouGov, специализирующаяся на исследованиях рынка и анализа. Отмечается, что только 28% опрошенных за то, чтобы "Бундестим" ехала в Катар.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года должен состояться с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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