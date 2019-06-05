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Ніколіні: Президент Шахтаря не ставиться до Антоніо з великою повагою, якщо оцінює його в 3-4 млн євро

13:08 1273 Читать на русском
Ніколіні: Президент Шахтаря не ставиться до Антоніо з великою повагою, якщо оцінює його в 3-4 млн євро
Маркос Антоніо / фото: ФК Шахтар

Екс-тренер Шахтаря з фізпідготовки Карло Ніколіні поділився думкою про можливість Маркоса Антоніо перейти в Рому.

"Маркоса Антоніо підписали з Португалії. У нього на той момент було всього 5 матчів на професійному рівні, і він жодного разу не грав в Україні. І є питання, чи підійде він Серії А.

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Вважаю, це не той гравець, якого Фонсека має брати з собою в Італію. У Роми є Клюйверт, Ундер, Н'Зонзі.

А Антоніо ще молодий, його оцінили усього в 3-4 млн євро. Можна лише сказати, що він не у надто великій пошані у президента Шахтаря. Тоді б він поставив більшу ціну, якби оцінював потенціал бразильця вище. Думаю, він не готовий до Італії", – розповів Ніколіні в інтерв'ю Adnkronos.

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Теги
Шахтар Шахтар Рома Рома Маркос Антоніо Маркос Антоніо
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