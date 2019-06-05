Николини: Президент Шахтера не относится к Антонио с большим уважением, если оценивает его в 3-4 млн евро

Экс-тренер Шахтера по физподготовке Карло Николини поделился мнением о возможности Маркоса Антонио перейти в Рому.

"Маркоса Антонио подписали из Португалии. У него на тот момент было всего 5 матчей на профессиональном уровне, и он ни разу не играл в Украине. И есть вопрос, подойдет ли он Серии А.

Фонсека и Рома достигли согласия – на место португальца может прийти экс-ассистент Луческу

Считаю, это не тот игрок, которого Фонсека имеет брать с собой в Италию. У Ромы есть Клюйверт, Ундер, Н'Зонзи.

А Антонио еще молодой, его оценили всего в 3-4 млн евро. Можно лишь сказать, что он не в слишком большом почете у президента Шахтера. Тогда он попросил цену выше, если бы потенциал был выше. Думаю, он не готов к Италии", – рассказал Николини в интервью Adnkronos.

Новый Фернандиньо: кто такой новичок Шахтера Маркос Антонио