Nike и "Шахтер" представляют новый комплект выездной формы сезона 2018/19

Футбольный клуб "Шахтер" совместно с техническим спонсором Nike представляют новый комплект выездной формы сезона 2018/19.

Следующий уровень – именно такой характер олицетворяет новая форма, выполненная в совершенно новых цветах: серо-бежевая с полосами. Традиционно для Nike, форма сочетает в себе высокотехнологичность и инновационность.

При разработке новой формы использовалась терморегулирующая технология Nike Dri-Fit 2, которая стала еще лучше испарять влагу в зоне повышенного потоотделения. Благодаря этому футболки игроков будут оставаться сухими, легкими и комфортными. Лазерная перфорация и сетчатые вставки на спине обеспечат оптимальное охлаждение, так что футболистам ничто не помешает сфокусироваться на игре.

Заботясь об окружающей среде, при производстве формы Nike использовали 100% переработанного полиэстера.

Шахтер дебютирует в новой форме 25 июля в матче против "Десны".

Новая экипировка уже доступна в магазине Nike (г. Киев, бул. Леси Украинки 24), магазинах ФК "Шахтер" и на сайте shop.shakhtar.com.