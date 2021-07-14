Чемпіонат Європи завершився, але УЄФА продовжує підбивати підсумки. На черзі – голосування за найкращі двобої.

Зустріч України та Нідерландів потрапила у перелік претендентів на звання найкращого поєдинку Євро-2020.

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У тому протистоянні команда Андрія Шевченка проявила характер, відігравшись із рахунку 0:2 завдяки голам Ярмоленка та Яремчука. Щоправда, наприкінці "синьо-жовті" все ж пропустили від Дюмфріса. Потім Україна вийшла з групи, в 1/8 здолала Швецію, а в чвертьфіналі поступилась Англії 0:4 та покинула турнір.

У голосування також потрапили зустрічі Португалія – Німеччина (2:4), Німеччина – Угорщина (2:2), Хорватія – Іспанія (3:5), Франція – Швейцарія (3:3, пенальті – 4:5), Бельгія – Італія (1:2) та Італія – Іспанія (1:1, пенальті – 4:2).

Проголосувати за двобій України чи іншого фаворита можна за цим посиланням.

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