Чемпионат Европы завершился, но УЕФА продолжает подводить итоги. На очереди – голосование за лучшие поединки.

Встреча Украины и Нидерландов попала в перечень претендентов на звание лучшего поединка Евро-2020.

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В том противостоянии команда Андрея Шевченко проявила характер, отыгравшись со счета 0:2 благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Правда, в конце "сине-желтые" все же пропустили от Дюмфриса. Затем Украина вышла из группы, в 1/8 одолела Швецию, а в четвертьфинале уступила Англии 0:4 и покинула турнир.

В голосование также попали встречи Португалия – Германия (2:4), Германия – Венгрия (2:2), Хорватия – Испания (3:5), Франция – Швейцария (3:3, пенальти – 4:5), Бельгия – Италия (1:2) и Италия – Испания (1:1, пенальти – 4:2).

Проголосовать за поединок Украины или иного фаворита можно по этой ссылке.

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