Удар чеського нападника Патріка Шика у ворота збірної Шотландії (2:0) отримав статус найкрасивішого гола Євро-2020, повідомляє сайт УЄФА.

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25-річний гравець став беззаперечним лідером голосування. Варто відзначити, що у цій номінації також перебував український вінгер Андрій Ярмоленко зі своїм диво-голом у ворота Нідерландів.

Збірній Чехії вдалось дістатись до чвертьфіналу Євро-2020, де вони поступились данцям (1:2).

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