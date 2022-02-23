Поєдинок 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2021/22 між київським Динамо та лісабонським Спортінгом, який мав відбутися 2 березня, офіційно перенесли, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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УЄФА новою датою проведення матчу назвав середу, 9 березня. Час початку та місце проведення гри поки залишаються незмінними – зустріч розпочнеться о 17:00 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Зважаючи на ситуацію в Україні, дата, час і місце проведення гри наразі не є остаточними. УЄФА продовжуватиме слідкувати за подальшим розвитком подій у нашій державі та залишає за собою право прийняти остаточне рішення на початку наступного тижня, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше лісабонці категорично відмовлялись летіти у столицю України, мотивуючи своє рішення загрозою повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни.

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