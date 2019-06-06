Неймар звинувачується у згвалтуванні: у мережі з'явилось відео скандального інциденту

Схоже, у Неймара можуть бути серйозні проблеми із законом.
Мережу підірвав відеоролик, ймовірно, за участі Неймара і дівчини, яка в підсумку звинуватила зіркового бразильця у згвалтуванні.
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На відео можна побачити, як 27-річний форвард разом з потенційною "жертвою" лягають у ліжко, але через кілька миттєвостей дівчина починає несамовито бити Неймара.
"Я тебе поб'ю, знаєш чому? Тому що ти згвалтував мене", – кричала дівчина в пориві істерики.
Нагадаємо, на Неймара подали до суду через звинувачення у згвалтуванні. Сам бразилець запевнив, що інтимні стосунки із позивачкою були за обопільною згодою.
Адвокат дівчини, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні, відмовився від позову через неправдиві свідчення