Неймар звинувачується у згвалтуванні: у мережі з'явилось відео скандального інциденту

Схоже, у Неймара можуть бути серйозні проблеми із законом.

Мережу підірвав відеоролик, ймовірно, за участі Неймара і дівчини, яка в підсумку звинуватила зіркового бразильця у згвалтуванні.

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На відео можна побачити, як 27-річний форвард разом з потенційною "жертвою" лягають у ліжко, але через кілька миттєвостей дівчина починає несамовито бити Неймара.

"Я тебе поб'ю, знаєш чому? Тому що ти згвалтував мене", – кричала дівчина в пориві істерики.

Нагадаємо, на Неймара подали до суду через звинувачення у згвалтуванні. Сам бразилець запевнив, що інтимні стосунки із позивачкою були за обопільною згодою.

Адвокат дівчини, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні, відмовився від позову через неправдиві свідчення