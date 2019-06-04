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Адвокат дівчини, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні, відмовився від позову через неправдиві свідчення

13:33 501 Читать на русском
Адвокат дівчини, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні, відмовився від позову через неправдиві свідчення
Неймар / Reuters

Один із захисників імовірної жертви відкликав справу через зміни в судових свідченнях.

У скандальній справі зірки ПСЖ з'являються нові подробиці, які суттєво змінюють ситуацію, інформує AS.

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Один з адвокатів потерпілої, Хосе Буено, вирішив відмовитися від цієї справи, стверджуючи, що він брехав у своїй історії звинувачення. У листі, опублікованому новинним вісником Jornal Nacional, додається, що юрист не погоджується з інформацією, яку надали в перші дні слідства.

Стверджується, що в бесіді з адвокатами дівчина заявила, що мова йде не про зґвалтування: "сексуальні відносини з Неймаром були за обопільною згодою, але під час процесу він виявив жорстокість і бив її".

На її думку, за це він повинен нести цивільну і кримінальну відповідальність, оскільки це фізичне насильство. Дівчина знайшла нового адвоката, який подав у поліцію заяву від її імені щодо зґвалтування.

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Раніше Неймар записав відеозвернення, в якому заперечив усі звинувачення у згвалтуванні.

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