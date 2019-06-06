Неймар обвиняется в изнасиловании: в сети появилось видео скандального инцидента

Похоже, у Неймара могут быть серьезные проблемы с законом.
Сеть подорвал видеоролик, вероятно, с участием Неймара и девушки, которая в итоге обвинила звездного бразильца в изнасиловании.
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На видео можно увидеть, как 27-летний форвард вместе с потенциальной "жертвой" ложатся в постель, но через несколько мгновений девушка начинает неистово бить Неймара.
"Я тебя побью, знаешь почему? Потому что ты изнасиловал меня", – кричала девушка в порыве истерики.
Напомним, на Неймара подали в суд по обвинению в изнасиловании. Сам бразилец заверил, что интимные отношения с истицей были по обоюдному согласию.
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