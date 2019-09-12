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"Неймар повинен повернутись на землю", – мер Парижа закликала бразильця виграти Лігу чемпіонів

21:35 23 Читать на русском
"Неймар повинен повернутись на землю", – мер Парижа закликала бразильця виграти Лігу чемпіонів
Анн Ідальго / Фото 20 Minuten

Очільниця столиці Франції Анн Ідальго вимагає у форварда ПСЖ Неймара кубок Ліги чемпіонів.

 

"Ми дуже любимо Неймара. Потрібно постаратися і виграти Лігу чемпіонів. Йому потрібно повернутися на землю і допомогти команді, яка багато зробила, щоб він опинився тут", – цитує Ідальго Tele Loisirs.

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Очільниця також запевнила бразильського форварда, що вболівальники ПСЖ його пробачать, якщо він віддасть клубу все, на що здатен.

Нагадаємо, через літню трансферну сагу з переходом Неймара, паризькі фанати дуже розлютились на нападника. В поточному сезоні бразилець ще не приміряв футболку ПСЖ.

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