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"Неймар должен вернуться на землю", – мэр Парижа призвала бразильца выиграть Лигу чемпионов

21:36 52 Читати українською
"Неймар должен вернуться на землю", – мэр Парижа призвала бразильца выиграть Лигу чемпионов
Анн Идальго / Фото 20 Minuten

Руководительница столицы Франции Анн Идальго требует у форварда ПСЖ Неймара кубок Лиги чемпионов.

 

"Мы очень любим Неймара. Нужно постараться выиграть Лигу чемпионов. Ему нужно вернуться на землю и помочь команде, которая много сделала, чтобы он оказался здесь", – цитирует Идальго Tele Loisirs.

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Руководительница также заверила бразильского форварда, что болельщики ПСЖ его простят, если он отдаст клубу все, на что способен.

Напомним, из-за летней трансферной саги с переходом Неймара парижские фанаты очень разозлились на нападающего. В текущем сезоне бразилец еще не примерял футболку ПСЖ.

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