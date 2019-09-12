"Неймар должен вернуться на землю", – мэр Парижа призвала бразильца выиграть Лигу чемпионов

Руководительница столицы Франции Анн Идальго требует у форварда ПСЖ Неймара кубок Лиги чемпионов.

"Мы очень любим Неймара. Нужно постараться выиграть Лигу чемпионов. Ему нужно вернуться на землю и помочь команде, которая много сделала, чтобы он оказался здесь", – цитирует Идальго Tele Loisirs.

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Руководительница также заверила бразильского форварда, что болельщики ПСЖ его простят, если он отдаст клубу все, на что способен.

Напомним, из-за летней трансферной саги с переходом Неймара парижские фанаты очень разозлились на нападающего. В текущем сезоне бразилец еще не примерял футболку ПСЖ.

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